Gölcük'te kadın cinayeti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Hacer Ç. adlı kadın bir süre önce ayrıldığı belirtilen Halim E. tarafından, eşyalarını almak için geldiği evde tabancayla vurularak öldürüldü.

Hacer Ç.'ye ve yakınlarına ateş açan Halim T. daha sonra kendisini eve kilitledi. Halim E. bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. 112 Acil Servis ekibi, Hacer Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.