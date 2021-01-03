'Gökkuşağı' temalı çocuk kitabına bakanlık engeli

Aziz Sivaslıoğlu’nun Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 – Büyülü Gökkuşağı isimli çocuk kitabı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan incelemede çocuklar için "sakıncalı" bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre; kitabın içerisindeki “bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte” olduğuna hükmedildi.

Gerekçe olarak kitabın ‘cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yöneltecek’ olması gösterildi.

Kararla kitabın, “Küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde 18 yaşından büyüklere satılabileceği vurgulandı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nca bugüne kadar gazete-dergi gibi 12 bin 790 yayın ve 26 kitabın değerlendirildiği, 19 kitabın küçükler için zararlı olduğunun kararlaştırıldığı bildirilerek müstehcenlik suçuyla ilgili 4 bin 957 adli bilirkişi raporunun hazırlanıp adli makamlara gönderildiği duyuruldu.

Önce Yeni Akit hedef göstermişti

Sivaslıoğlu’nun kitabı, Yeni Akit tarafından geçtiğimiz aylarda hedef alınmıştı. Yeni Akit’in hedef alması sonrası yayınevi açıklama yaparak, kitabın 10 yıl önce basıldığını ve öğretmen ile öğrencilerden olumsuz bir tepki alınmadığını ifade etmişti. “Ancak günümüzdeki hassasiyetleri dikkate alacak olursak, yayınevi olarak biz de bu ifadelerin herhangi bir kitapta bulunmasını doğru bulmuyoruz” diyen yayın evi, kitabın bayilerde kalan örneklerinin iadesini istediklerini belirtmişti.