Gökhan Güneş 6 gün sonra bulundu

Polis oldukları ileri sürülen kişilerce 20 Ocak’ta İstanbul İkitelli'de kaçırılan Gökhan Güneş bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah 06.00 sıralarında Başakşehir'de bırakılan Güneş, kendi imkanlarıyla aile evine ulaştı.

Güneş'ten zorla bir arabaya bindirilerek götürüldüğü 20 Ocak'tan bu yana haber alınamamıştı. Güneş'in kardeşi Nurhayat Güneş, “Gökhan’ın polis tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Kardeşim, ellerinde o yüzden bu kadar rahatlar. Çünkü 2018 yılında Gökhan, polis tarafından gözaltına alınmıştı ve bizlere bir gün geçtikten sonra haber verilmişti. Yaklaşık 5 yıldır Gökhan, kendisini ‘MİT’çi’ olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. Sürekli takip ediliyor” açıklamasında bulunmuştu. Halası Zübeyde Güneş ise, "Daha önce yanaştılar. Ajanlık teklif ettiler. Ama bu çocuk onlardan uzaklaştı. Sosyalist kimliğinden dolayı bunu yaptılar" demişti.