Gökçen Ocak: Ben ölmeden adalet istiyorum, duyun sesimi

Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını söyleyen Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak maruz kaldığı son tacizi ifşa etti ve destek çağrısında bulundu.

Direnişteyiz sitesinin ulaştığı 22 yaşındaki Gökçen Ocak adli mercilere seslenerek, "Ben ölmeden adaleti sağlasınlar. Ben ölmeden duyun sesimi" dedi.

Gökçen’in eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı ev, eşinin çok sayıda akrabası ile paylaştıkları bir binada yer alıyor. Gökçen’in aktardığına göre, 13 Nisan 2020 tarihinde, eşinin kuzeni olan Aykut Ocak, eşinin annesine silahlı saldırıda bulunuyor. Gökçen’in kayınvalidesi saldırıyı yaralı atlatırken, Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor.

Habere göre, bu olaya ilişkin şikayetlerini geri çekmeleri için, Aykut Ocak’ın babası ve eşinin amcası olan Fuat Ocak tarafından ölüm tehditlerine maruz bırakılıyorlar. Birçok kez karakola giderek şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı çıkartıldığını fakat Fuat Ocak’ın tehditlerine devam ettiğini belirtiyor. Evlerinde huzurları ve can güvenlikleri kalmadığı için baskılara dayanamayarak şikayetlerini geri çektiklerini ancak tehdit ve tacizlerin sona ermediğini aksine arttığını anlatıyor. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşmanın 2 Ekim’e ertelendiğini belirten Gökçen, Fuat Ocak’ın kendisini “Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim” diye tehdit ettiğini söylüyor.

‘Kayınvalidem için de kendim için de adalet istiyorum’

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Fuat Ocak’ın en son dün de kendisini tehdit etmesi üzerine bir kez daha polise giderek şikayetçi olduğunu, evine geldiğinde Ocak’ın kendisine cinsel organını göstererek taciz ve tehdit içeren hareketlerde bulunması üzerine bunu videoya alarak tekrar polise gittiğini ve bunun üzerine gözaltına alınarak gece nezarette tutulan Fuat Ocak’ın sabah savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını ve bugün tekrar eve geldiğini anlatan Gökçen Ocak, “Fuat Ocak ve Aykut Ocak’ın caydırıcı ceza alması için elimden geleni yapmak istiyorum” diyor.

Bu kış eşimin kuzeni tarafından kayınvalidem silahlı saldırıya uğramıştı. Birçok kez şikayetçi olmamıza rağmen gerekli işlemler yapılmadı ve hala tehdit ediliyoruz evlerimiz çok yakın ve neredeyse her gün saldırıya uğruyoruz. 5 yaşında kızım var ve hayati tehlikem devam ediyor — gökçen (@ocakgokcen) September 4, 2020

‘Ölmeden duyun sesimi’

Gökçen sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu süreçte kadın arkadaşların ve duyarlı bütün vatandaşların desteğini istiyorum. Beni orada lütfen yalnız bırakmasınlar. Bana ses olsunlar. Ben yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgideyim. Kendi kapımızın önüne çıkmaktan korkuyoruz, kızım için korkuyorum, her gün tehdit altındayız. Ben ölmeden bana adalet sağlasınlar. Kayınvalidem için de kendim için de adalet istiyorum. Ben ölmeden duyun sesimi. Ben öldükten sonra gelecek adaleti istemiyorum. Çocuğumun yetimhanelerde büyümesini istemiyorum, toprağın altına girmek istemiyorum.”