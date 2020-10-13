Gökçek'ten Arınç'a: Parsel parsel sözlerini yedi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun AKP milletvekili Mehmet Muş'u eleştirirken "FETÖ’ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş’un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur!" ifadelerini kullanması, Gökçek'in dikkatini çekti.

Hem CHP'ye hem de Arınç'a sataşma fırsatını kaçırmayan Gökçek Torun'un bu sözlerine şu şekilde karşılık verdi:

SEYİT BEY, PARSEL PARSEL LAFINI BÜLENT YEDİ.(tweetinin altına videosunu ekledim) AMA MANSUR’UN PARSEL PARSEL SATIŞLARI GAZETELERE DÜŞTÜ. HADİ Bİ ZAHMET BAK. KIVIRMADAN CEVAP BEKLİYORUM. (Büyük harfler Gökçek'e aittir)

SEYİT BEY, PARSEL PARSEL LAFINI BÜLENT YEDİ.(tweetinin altına videosunu ekledim)

AMA MANSUR’UN PARSEL PARSEL SATIŞLARI GAZETELERE DÜŞTÜ.

HADİ Bİ ZAHMET BAK.

KIVIRMADAN CEVAP BEKLİYORUM. https://t.co/RxLxhZ0sck pic.twitter.com/wiDRyFbob7 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 13, 2020

Gökçek tweetinin altına Arınç'ın 3 farklı açıklamasını içeren bir videoyu ekledi: