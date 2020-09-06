Gökçek'e yumurta atan 2 kadın hakkında verilen ceza bozuldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e İzmir Caddesi’nde mağaza ziyaretleri sırasında 2 Haziran 2012'de yumurta atan 2 üniversite öğrencisi kadın hakkında yerel mahkemenin verdiği ceza Yargıtay tarafından bozuldu.

Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmeden önce, 2 Haziran 2012 tarihinde İzmir Caddesi’nde mağaza ziyaretleri sırasında üniversite öğrencisi Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk tarafından protesto edilmişti. Yumurta atan kadınlar, Dikmen Vadisi’ndeki evlerin yıkımına ve Gökçek’in kürtaj hakkındaki açıklamalarına tepki göstermişti.

Üniversite öğrencisi 2 kadın hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘tehdit, hakaret ve mala zarar verme’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Davada kadınlar hakkında 10 yıl 4 aya kadar ceza istenmişti. Kadınlara hakaret suçundan 11 ay, 20 gün, tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve mala zarar verme suçundan ise 500 lira para cezası verilmişti. Mahkeme kadınlar hakkındaki tanık ifadelerini değerlendirerek, söz konusu suçlardan kadınlara ceza vermişti. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay’da temyiz edildi.

Yargıtay kadınlar hakkındaki tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, ‘hakaret ve tehdit suçlarından’ verilen cezayı bozdu. Mala zarar verme suçundan verilen ceza ise onandı. Şimdi 2 kadının ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından yeniden 20 Ocak 2021 tarihinde yargılanacak.

Melih Gökçek ne demişti?

Halkevleri üyesi iki kadın, Gökçek'in kürtaj hakkında söylediği sözlerin ardından bu eylemi gerçekleştirmişti. Gökçek, "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün" demişti.