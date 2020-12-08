'Gökçek yargılanana kadar peşindeyiz'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Gökçek dönemine ait "3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını" savcılığa vermesini değerlendirdi. Oda, yerel seçimler öncesinde hazırladıkları ve Melih Gökçek'in 23,5 yıllık başkanlık döneminin Başkent’e verdiği hasarı anlatan AnKara Rapor’u hatırlatarak, "Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek’in yolsuzluklarına ilişkin açtıkları tüm davalara müdahil olacağız. Gökçek yargı karşısında hesap verene kadar peşindeyiz’’ dedi.

'Rapor, Gökçek için açılan davanın iddianamesidir'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise şunları söyledi:

"Bütün yaşananlar Başkente karşı suç işleyenlere karşı mücadelemizin haklılığının kanıtıdır. Gökçek’le hesaplaşılmadan Ankara’nın ve Ankaralıların rahat etmeyeceği açıktır. Melih Gökçek'in 23,5 yıllık başkanlık döneminin Başkent’e verdiği hasarı anlatan AnKara Rapor yayınımız, kente ihanetin belgesi ve Gökçek için açılacak davanın iddianamesidir. Gökçek, Cumhuriyetin başkentinde, Cumhuriyetin biricik eserlerine yönelik yürüttüğü tahribatlarla, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilmeyecek dört maddesi içerisinde yer alan Ankara’ya yönelik suç işlemiştir. Devleti temsil eden bir kente karşı, telafisi mümkün olmayan zararlar vermiştir. Yargı önünde bunun hesabını elbet verecektir. Daha önce bu yayının Gökçek’in yargı önüne çıkarılması sürecinde iddianamenin eki olacağını ifade etmiştik. Gökçekle ilgili onlarca suç duyurumuz var. Şimdide Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek’in yolsuzluklarına ilişkin açtıkları tüm davalara müdahil olma kararı aldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, suç duyuruları sonrasında açılan davaların dökümlerini istedik, hepsine müdahil olacağız. Bu hesaplaşmanın her noktasında Mimarlar Odası olmadan eksik kalır. Gökçek yargı karşısında hesap verene kadar peşindeyiz."

Candan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, "Ankapark 5,8 milyar lira, kent kapıları 95,3 milyon lira, Gökkuşağı projesi 20 milyon lira, Samanyolu projesi 19,5 milyon lira, kedi heykelleri 1 milyon lira, robot heykeli 326 bin lira, metal robot heykel 2,1 milyon lira, hayvan heykelleri 17,2 milyon lira, futbolcu heykelleri 679 bin lira, ışıklı palmiye 398 bin lira, bin 996 adet heykel 25,4 milyon lira, kol saati heykeli 1,5 milyon lira, diğer heykel, saat ve plastik kent mobilyaları ve kapılar 1,3 milyar lira" yolsuzluk rakamları açıklamasını da şöyle değerlendirdi.

'Ankara’nın bütçesi çarçur edildi'

"Cumhuriyet değerlerini yıkarak, İller Bankası Binası’nın yıkıntıları üzerinde cehalet pozu veren, Ankara’nın kaynaklarını kurutan Gökçek sadece hayal ürünü olan, sanatla mimarlıkla ilgisi olmayan, dekor olan nesnelere ve hukuksuz Ankapark, Samanyolu, Gökkuşağı gibi projelere güncel rakamlarla 15-20 milyar para harcamıştır. Candan, bu projelere harcanan parayla Ankara'ya bin 875 kilometre metrobüs hattı yapılabilirdi. Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı olarak hukuksuzca inşa edilen Ankapark’ın sadece kapısına 18 milyon harcandı. Atatürk Orman Çiftliği, ODTÜ ve Dikmen Vadisi’nin talanı, yandaşlara ihaleler, ulaşım ücretlerine zamlar, kentsel dönüşüm projeleri ve şehir kapısı, dinozor maketleri, keçiler, kediler, kapılara yapılan büyük yatırımlarla Ankara’nın bütçesi çarçur edildi. Her şiddetli yağmurda sellere neden olan altyapı sorunu yaşandı. Denizi olmayan bu kentin alt geçitlerinde balık adamlar yüzdü. AKP belediyeciliğinin milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk ve talanının, doğa tahribatınının Başkent’teki simgesi ve sorumlusu Gökçek, Ankara’ya karşı işlediği suçlardan yargılanana kadar bu adaletsizlik bitmeyecek, Ankaralı rahat etmeyecektir."