Gökçek tribünleri unuttu: Bütün delegelere test yaptırdık, tek Covid'li delege yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP'li Melih Gökçek, alınmayan önlemler nedeniyle eleştiri konusu olan parti kongresine ilişkin açıklamada bulundu.

Gökçek, "Böyle büyük bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün genel merkezde Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covidli delege yok. Bilinmesini istedim" dedi.

Ancak Gökçek hem Covid testlerindeki "başarı" oranının düşüklüğünü hem de delege olmayıp ülkenin çeşitli illerinden salona ve salon dışına getirilen binlerce partiliyi unuttu.

AKP kongresinde 1560 delegenin oy kullanacağı açıklanmıştı.