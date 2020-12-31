Gökçek hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan suç duyurusu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ihaleler hakkında yeni bir suç duyurusu daha yapıldı.

2017 yılında gerçekleştirilen, “Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi”nin ABB Meclisi kararından dört ay sonra yapılmasına karşın, “İvedi” olarak sınıflandırıldığı belirlendi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, davet usulü ile gerçekleştirilen ihaleye katılması istenen şirketlere davetiye mektuplarının ihale gününden bir gün önce tebliğ edildiği, Kamu İhale Kurumu’nun bu nedenle ihaleyi iptal edilmesi kararı aldığı ve bu karara rağmen ihaleye devam edildiği ortaya çıktı. ABB, Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.