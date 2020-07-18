Gökçek döneminde Ankara'ya milyonlarca liralık ithal bitki alınmış

Ankara’da, 2010-2019 yılları arasında belediye bütçesinden yapıldığı belirlenen yüksek harcamaların bir yenisi daha belgelendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) güncel mali duruma ilişkin hazırladığı verilere göre, 2010 ile 2019 yılları arasında boylu ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı için 418,3 milyon dolar harcandı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, ABB harcamanın güncel maliyetinin ise 2,8 milyar TL olduğunu bildirildi.

92 milyonluk çalı alındı

ABB’nin verilerine göre, 2010-2019 dönemlerinde toplam 3 milyon 845 bin adet boylu ağaç satın alındı. Boylu ağaçların maliyetinin 66,8 milyon dolar olduğu belirtildi. Belediye kasasından 279,5 milyon dolar harcanarak da 92 milyon adede yakın çalı bitkisi alındı. Dokuz yılda alınan toplam 124 milyon 931 bin çiçeğin maliyetinin ise 71,9 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Gökçek döneminde sıkça tartışılan ithal ağaçların maliyeti de 43,6 milyon dolar olarak açıklandı.

Sarkık himalaya bitkisinin tanesi 26 bin lira

Toplam faturanın yanı sıra bazı ağaçlara birim başına ödenen yüksek tutar da dikkat çekti. 2017 yılında alınan sarkık himalaya bitkilerinin tanesi için 26 bin 154 TL ödendiği öğrenildi. Satın alınan dönemin avro kuruna göre, tanesi 6 bin 700 avro olan bitkiler için 2019 yılında da teklif alındığı ifade edildi.

2017 yılında tanesi 26 bin 154 TL’ye gelen bitki için 2019 yılında, gümrük ve ulaştırma giderleri dahil tanesi 4 bin 900 TL’den fiyat alındı.