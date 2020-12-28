Gökçek dönemi için suç duyurusu: 7,5 milyon avroluk araç çöp oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKA’nın 2015 yılında, Melih Gökçek döneminde yaptığı 7 milyon 375 bin avro (68 milyon TL) teleskopik döner yükleyici alımı mahkemelik oluyor.

ANKA'nın haberine göre, yapılan incelemelerde BELKA’nın “ana faaliyet konusu mal ve hizmet alımı” olarak gösterilen alımın uygunsuz şekilde Kamu İhale Kanununun 3/g kapsamında sayılarak, kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın ve hiçbir usul ve esasa bağlı kalınmaksızın alımının yapıldığı ortaya çıktı. 2015’te 3/g eşik değerinin 7 milyon 726 bin 900 TL olduğunu belirten yetkililer, yapılan 25 milyon 317 bin TL’lik alımın kısımlara bölünerek eşik değer altında tutulduğunu ve usulsüzlük yapılarak alımın istisna kapsamında kalmasının sağlandığını belirtti. Söz konusu satın almaya ilişkin kararlarda doğrudan bir markanın belirli modellerinin yer alması ve o firmanın Türkiye’deki tek satıcısının “Çam Grup” olması dikkat çekti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Alınan araçların büyük bir bölümünün yazılımlarının satıcı firma tarafından özellikle kilitlenerek kullanılmak istense dahi kullanım dışı tutulduğu ortaya çıktı. Yazılımın tam olarak çalıştırılamaması ve diğer arızalar sebebiyle araçların büyük kısmı uzun süre otoparkta bekletildi. Garanti süreci içerisinde bu arızaların tamirinin “muhatabın İtalyan üretici firma olduğu” gerekçe gösterilerek yapılmadığı ve garanti süresinin dolduğu belirtildi.

BELKA’nın yeni yönetimi, ihaleyi alan Çam Grup yetkilileri ile dönemin şirket yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma suçu işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çam Grup, Melih Gökçek döneminde 2 yıl içinde farklı şirketler aracılığıyla, farklı iş kollarında toplam 150 ihale almasıyla biliniyor.