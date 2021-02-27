Gökçeada'da özel tekne alabora oldu: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

Gökçeada'ya bağlı Laz Koyu bölgesinde içerisinde Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un, Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ile beraber Uzman Çavuş Şener Altay, Uzman Çavuş Mehmet Çelik ve tekne kaptanı Kenan Çarpışantürk'ün bulunduğu tekne alabora oldu.

Alabora olan tekneden karaya yüzerek ulaşan iki uzman çavuş kurtulurken, tekne kaptanı Kenan Çarpışantürk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayıp olan Jandarma Komutanı ve Jandarma Trafik Tim Komutanı'nın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Arama çalışmalarına bölgede bulanan balıkçıları da yardım ediyor.