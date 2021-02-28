Gökçeada açıklarında batan teknedeki bir kişinin cesedine ulaşıldı

Çanakkale'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cesedi 22 metre derinlikte bulundu.

Geçtiğimiz gün Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, dün de devam etti.

Çalışmada batan teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cesedine ulaşıldı.

5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmış, teknede bulunan uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cesedine ulaşılmıştı.

Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu içinse arama çalışması başlatılmıştı.