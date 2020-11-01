Göçükte yaralanan maden işçisi için 'ağaçtan düştü' dediler

Zonguldak'ta ağaçtan düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan işçinin, ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte yaralandığı ortaya çıktı. İşçinin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan baba oğul patronlarsa serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Asma Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışırken göçük altında kalarak yaralanan 50 yaşındaki Hüseyin B. adlı işçi, ocak sahibi olduğu öne sürülen A.A. ve babası D.A. tarafından ağaçtan düştüğü ileri sürülerek hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre hastane yetkilileri, Hüseyin B.'nin tırnaklarında kömür tozuna rastlanması üzerine durumu polise bildirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, işçinin yakınlarının ifadesine başvurdu.

Gözaltına alınan patron serbest bırakıldı

Hüseyin B.'nin ruhsatsız maden ocağında çalıştığının belirtilmesi üzerine gözaltına alınan A.A. ve babası D.A. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin B'ye, A.A. ve babası tarafından madenden çıkartıldıktan sonra banyo yaptırıldığı, üstünün değiştirilerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Hüseyin B.'nin yakınları eve gelen kişilerin de kendilerine "göçükte kaldı" dememeleri için baskı yaptıklarını dile getirdi. Hüseyin B.'nin eşi eşinin eve sürüklenerek getirildiğini, ayağında çizmesi ve pantolonunun olmadığını söyledi ve "Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen maden işçisinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hüseyin B.'nin özel maden ocağından emekli olduğu, geçim sıkıntısı nedeniyle ruhsatsız ocakta çalışmaya başladığı öğrenildi.