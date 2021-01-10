Göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinin Cudi Dağı kırsalında bulunan maden ocağında dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Mehmet Ali Aşkın'ın cenazesine saatler sonra ulaşıldı. Aşkın'ın cenazesi, sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Aşkın'ın bugün Silopi'nin Çalışkan beldesinde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan işçilerden Ahmet Mete, dün göçük altından yaralı olarak kurtarılmıştı.