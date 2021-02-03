Göçmen katliamında 12 polise gözaltı

Meksika'da 19 göçmenin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili soruşturma kapsamında 12 polis gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletine bağlı Camargo kentinde geçen ay yakılmış bir araçta 19 kişinin kurşunlanmış cesedi bulunmuştu.

Meksika'dan ABD'ye göçmen trafiğinin yoğun olduğu kırsal bir bölgede bulunan araçta katledilen göçmenlerden henüz sadece 2'sinin kimliği tespit edildi. Maya yerlisi olan akrabalarının DNA'sıyla tespit edilen 2 göçmenin Guatemalalı olduğu açıklandı. Araçtaki diğer göçmenlerin de Guatemala'nın dağlık bölgelerinden geldikleri tahmin ediliyor.

Ayrıca olay yerinde göçmenleri taşıyan aracın sahibi ile bir göçmen kaçakçısının da cesedinin bulunduğu belirlendi.

Eyalet Savcısı Irving Barrios dün düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınan 12 polisin büyük olasılıkla katliama karıştığının tespit edildiğini söyledi.

Polislerin bölgede rekabet eden suç çeteleriyle işbirliğinin kanıtlanmasının, 2014 yılında Iguala kentinde uyuşturucu çeteleri ile polisler tarafından kaçırılıp öldürülen 43 öğretmenle ilgili davayı da etkilemesi bekleniyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle ilişkilerine son verme taahhüdünde bulunmuştu.

Karteller ve polis işbirliği

Her yıl çoğu Orta Amerika ülkelerinden on binlerce göçmen bu tehlikeli rotadan uyuşturucu kartellerine geçiş izni parası ödeyen rehberler gözetiminde geçiyor. Bölgede Körfez Karteli ile bu kartelden ayrılan Los Zetas adlı çetenin rekabet halinde olduğu belirtiliyor.

Katledilen göçmenlerin, aralarında Salvadorluların da olduğu başka göçmenleri taşıyan büyük bir araç konvoyuna dahil oldukları tahmin ediliyor.

Savcılar soruşturma kapsamında gözaltına alınan polislerin olay yerine müdahale ederek delil kararttıklarını ayrıca verdikleri ifadelerin telefon kayıtları ve konum verileri ile uyuşmadığını bildirdi.