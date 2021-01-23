İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul merkezli olarak 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'sinin yakalandığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 94 kişiye gözaltı
İstanbul merkezli olarak 12 ilde yürütülen 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu kapsamında 94 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul merkezli olarak 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'sinin yakalandığı öğrenildi.