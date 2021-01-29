'Gizli tanık' isim verdi, savcı dosyayı kapattı: İrfan Fidan iddiası...

Zekeriya Öz’ün bir dönem yakınında bulunan daha sonra “Sultan” ismiyle gizli tanık olan firari Aytaç Ocak’ın iddialarının üzerine gidilmediği ortaya çıktı.

Ocak, Cemaat soruşturmalarındaki “Sultan” isimli gizli tanık adıyla 16 Mart 2016 yılında ifade verdi. İfadesinde Ordulu patron Mustafa Beldağ’ın 'FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasında yer aldığını iddia etti. Beldağ’ın yapılan toplantılarda kendisinin gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından korunduğunu, başına bir şey gelmesi halinde ise bu başsavcı vekili tarafından kollanacağını söylediğini aktardı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Beldağ, hakkında bu ifadelerden 2 yıl sonra soruşturma açıldığı ancak soruşturmanın Anayasa Mahkemesi’ne atanan İrfan Fidan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde takipsizlik verilerek kapatıldığı ortaya çıktı.

Beldağ, İrfan Fidan’ın ortaokul yıllarından beri arkadaşı olduğunu ancak kendisinin FETÖ soruşturmasında Fidan’ın bir müdahalesi olmadığını savundu. Adliye koridorlarında takipsizlik kararını veren savcının, “Bazı pislikleri temizledim” diyerek başsavcı vekilliği için koltuk beklentisini dile getirdiği konuşuluyor.

“Mustafa Beldağ’ı koruduğu” iddia edilen başsavcı vekili hiç araştırılmadı. Beldağ hakkında ise gizli tanık beyanından 2 yıl sonra 2018 yılında, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Ancak kısa bir süre sonra şu an halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli bir savcı tarafından Beldağ hakkında takipsizlik kararı verildi.

'Bazı pislikleri temizledim'

Hakkında takipsizlik kararı verilen Mustafa Beldağ’ın ortaokul yıllarından beri İrfan Fidan’ın arkadaşı olduğu öğrenilirken adliyede koridorlarında ise Mustafa Beldağ hakkında takipsizlik kararını veren savcıya yönelik bir iddia dolaşıyor. Bu savcının, “Bazı pislikleri temizledim” diyerek koltuk beklentisini dile getirdiği konuşulurken, bazı kaynaklar ise savcının uğradığı baskı sonucu takipsizlik kararı verdiğini savundu.

Erdoğan AYM'ye atadı

Gizli tanığın ifade verdiği 16 Mart 2016 tarihinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan İrfan Fidan, 26 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na getirilmişti. HSK Genel Kurulu tarafından 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştu.