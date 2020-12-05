Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nda Covid-19 salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı.

Alınan son karar kapsamında karantinasız girişler durduruldu.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, Ada'ya gelen tüm yocuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırması zorunlu hale getirildi.

Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından Kuzey Kıbrıs'a gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak, 7 gün karantinaya tabi tutulacak.