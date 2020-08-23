Giresun'u sel vurdu: 4 kişi yaşamını yitirdi

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin jandarma olduğunu açıkladı.

118 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Giresun-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.

Giresun’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle bazı ilçelerde sel ve heyelan meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir asker ve iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" dedi. Soylu, Dereli'de 20 kişinin bir düğün salonunda, yayladan dönen 20 kişinin de Güce'de mahsur kaldıklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

'5 Jandarmamızın olduğu araç suda gömülü kaldı'

Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile bir iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı. Ve maalesef Tirebolu-Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı.