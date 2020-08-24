Giresun’daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükseldi

Giresun’da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden bu yana yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedeni bulundu, yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Aralarında jandarma personelinin de olduğu kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanağın ardından 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu.