Giresun'daki selde can kaybı 7'ye yükseldi

Giresun'daki selde kayıp bir kişinin daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Giresun'daki selin ardından Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde yapılan arama çalışmalarında, kayıp bir kişinin daha cesedi bulundu.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 

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