Giresun'daki selin ardından Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde yapılan arama çalışmalarında, kayıp bir kişinin daha cesedi bulundu.
Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Giresun'daki selde can kaybı 7'ye yükseldi
Giresun'daki selde kayıp bir kişinin daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Giresun'daki selin ardından Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde yapılan arama çalışmalarında, kayıp bir kişinin daha cesedi bulundu.
Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.