Giresun’daki sel felaketinde can kaybı dokuza yükseldi

Giresun’daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi. Çaldağ beldesinde kaybolan üç kişiden Betül Akgün’ün cesedi bulundu.

Haber Merkezi

Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle yedi ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabaha kadar üçü asker beş kişinin cesedine ulaşılırken, bu sabah kayıplardan Betül Akgün’ün cesedi de bulundu.

İstanbul’dan Giresun’a akraba ziyaretine gelen Akgün ailesi selin yaşandığı gün Çaldağ’dan akraba ziyaretinden dönüyordu. Baba Davut Akgün, anne Emine Akgün ve kızları Betül Akgün burada sel sularına kapılmıştı. Betül Akgün’ün cesedi dört gün sonra Çaldağ Deresi’nde bulundu.

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