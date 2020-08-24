Giresun'da yıkılan menfezin de aralarında olduğu riskli bölgelerle ilgili dilekçeyi AKP'li Başkan işleme almamış

Giresun’da jandarma aracının sulara gömüldüğü ve 3 jandarmanın yaşamını yitirdiği yerdeki menfeze ilişkin CHP’li İl Genel Meclis üyelerinin geçen yıl dilekçe verdiği ancak dilekçenin AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin tarafından işleme alınmadığı ortaya çıktı.

CHP’li İl Genel Meclis üyeleri Ömer Cebeci ve Mehmet Yılmaz, geçen yıl Tirebolu Harşit Vadisi’nin dere yatağından malzeme alındığı için tehlike oluşturabileceğine ve can ve mal kayıplarını önlemek için doğal sel, afet ve risk raporu hazırlanması gerektiğine ilişkin dilekçe verdi. Meclis üyeleri menfezin altının boşaldığını ve riskli yerlerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, dilekçede "Tirebolu Harşit Vadisi’nde dere yatağından malzeme alınmak suretiyle dere tabanının 25 ile 35 metre düşmesinden dolayı vadi tahrip edildiğinden mal ve can kayıplarını önlemek için ‘Tirebolu Harşit Vadisi’ doğal sel, afet, risk raporu hazırlanarak Meclis başkanlığına, bilgi verilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Dilekçenin öncesinde Ömer Yılmaz Meclis’e, bölgedeki tehlikenin giderek arttığını bu yüzden acilen rapor hazırlanmasını belirten bir sunum yaptı.

Dönemin valisinin de haberi vardı

Dilekçeyi işleme koymayan AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, dönemin Giresun Valisi Harun Sakıfakoğlu’nun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) talimat verdiğine ilişkin not düşüyor.

CHP’li Meclis Üyesi Ömer Yılmaz, “Geçen yıl temmuz ayında konuya ilişkin sunum yaptım. Giresun’daki riskli bölgelerin acilen belirlenmesi ve buna ilişkin rapor hazırlanması gerekiyordu. Sunumda şu an yıkılan menfez de vardı. Geçen yıl da şimdi çöken menfezin karşısındaki menfez çökmüştü. O zaman da uyarmıştık. Sunumun ardından önerge gündeme alınmadı. Önergenin üzerine İl Genel Meclis Başkanı ‘Vali bey AFAD’a talimat verdi’ diye not yazdı. Ancak AFAD bölgeye ilişkin bir risk raporu hazırlamadı. Çöken yol Karayolları’na ait bir yol. Karayolları hiçbir çalışma yapmadı. Birçok kez heyelan oldu onda da Giresun İl Özel İdaresi araçlarıyla personeliyle canla başla savaştı” dedi.