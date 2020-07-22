Giresun'da koruma altında olan Rumlara ait son yapılar yok ediliyor: Rum okulu imam hatibe dönüştürüldü

Türkiye'nin Rum yerleşim yerlerinden biri olan Giresun'un Zeytinlik semtindeki Rum yurttaşlardan kalma son yapılar yok ediliyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mübadeleye kadar Rumlara ait olan 68 konağın, Katolik ve Ortodoks Kiliseleri'nin ve bir okulun yer aldığı Zeytinlik'teki yapılar, mübadele ile el değiştirmişti. Yapıların bir kısmı bakanlıklar tarafından hâlâ kullanılıyor.

Giresunlu Ortodoksların kullandığı Aziz Nikola Kilisesi müze olarak, Eski Katolik Kilisesi de 1967 yılından beri Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılıyordu. Geçmişte Rum okulu olan, Cumhuriyet ile birlikte Giresun Ticaret Lisesi olarak kullanılan bina ise Giresun Kız İmam Hatip Lisesine dönüştürüldü.

Kaptan Yorgi’nin mezarının bulunduğu Rum mezarlığı ise Giresun-Trabzon sahil yolunun yapımı sırasında tamamen yok edildi.