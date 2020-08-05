Girdikleri su deposunda gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi

Kırklareli Demircihalil köyünde su deposuna temizlemek için giren köyün muhtar azası Nusret Tiryakioğlu ile Çetin Tomruk'tan bir süre haber alamayan köylüler, deponun bulunduğu alana gitti. Tiryakioğlu ile Tomruk'un baygın olduğunu görenler, durumu sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgeye sevk edilirken, depoya giren 2 kişi de gazdan etkilendi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, 2 kişiyi hastaneye götürürken, yapılan kontrolde 51 yaşındaki Tiryakioğlu ve 52 yaşındaki Tomruk'un öldüğü belirlendi.

Çetin Tomruk ve Nusret Tiryakioğlu'nun, depoda bulunan su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.