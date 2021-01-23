Gine açıklarında Türk gemisi kaçırıldı

Batı Afrika'da Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı.

Liberya bandıralı geminin mürettebattından 1 kişi öldürüldü, kalan 15 kişiyse rehin alındı. Öldürülen kişi Azerbaycan vatandaşı 2. mühendis Farman Ismayılov olarak açıklandı.

Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli gemi, Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılırken Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.

Gemide radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve geminin 4. Kaptan Furkan Yaren tarafından, korsanların kendilerine verdikleri rotada ilerletildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi.

Geminin tam mürettebatıysa şöyle: