Gidecek yeri olmayan yurttaşa para cezası kesilmesinin ardından EGM'den özür

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetimlerde, para cezasına çarptırdıkları gidecek yeri olmayan yurttaş hakkında açıklama yaptı.

EGM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

Polisimiz burada görevini yapıyor.

Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz.

Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk.

Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik...

Memleketine intikal ettireceğiz.

Polis arkadaşımız da üzgün.

Düzeltir, özür dileriz. pic.twitter.com/jFluCbJLPI — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 27, 2020

Çiftçi, evinin Ankara'da olduğunu ancak bulunduğu ilde kalacak bir evi olmadığını belirtmiş, yine de polis tarafından kendisine 3 bin 150 lira ceza kesilmişti.