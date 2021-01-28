Gıda Komitesi fahiş fiyatlara karşı tedbir alabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde bu akşam Gıda Komitesi’nin toplanacağı açıklandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını gündeme getirmesinin ardından Erdoğan’ın “çözüm” sözü vermesi üzerine komitenin toplanması kararı alındığı belirtiliyor.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da katılacak. Komitenin gündeminde ise üretimde maliyetleri düşürecek yapısal dönüşüm adımları olduğu belirtildi.

soL'a konuşan akademisyen Nevzat Evrim Önal, komitenin fahiş fiyatlara karşı tedbir alıp alamayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

AKP iktidarının gıda fiyatlarındaki artışa karşı hiçbir sonuç alıcı adım atamayacağını düşünmek saçma olacaktır. Son 20 yılda tarımsal üretim konusunda her şeyi piyasanın işleyişine terk eden politikasızlık ve savrukluk öyle büyük boşluklar bıraktı ki, bunlardan birkaç tanesini kapatacak adımlar belli bir rahatlama yaratabilir, zira en kötü plan bile plansızlıktan daha sonuç alıcıdır.

Öte yandan, iklim değişikliği nedeniyle giderek sürekli bir nitelik kazanacağı anlaşılan kuraklık karşısında Türkiye tarımının parçalı yapısı sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Ortalaması yaklaşık yüz dönüm ve bu yüz dönüm de ortalamada yedi parçaya ayrılmış, iki milyonun üzerinde işletmeden oluşan bir tarımsal üretim yapısından bahsediyoruz. Bu yapı, birkaç belli başlı ürün dışında kooperatifleşmiş değil ve bu ürünlere yönelik kooperatifler de esasen üreticinin çıkarını koruyan yapılar değiller. Kooperatifleşmemiş kesim ise gerek girdi tedariki gerekse ürün satışı konusunda piyasanın, yani girdi cephesinde gübre tekelleri, tarımsal ilaç tekelleri, akaryakıt tekelleri ve tohum tekellerinin; çıktı cephesinde ise gıda tekelleri, süpermarket zincirleri ve ürün aracısı tüccarların insafına kalmış durumda. Bakın daha geçen gün gördük ki devletin Ziraat Bankası pek çok borcunu ödeyemeyen çiftçinin toprağına el koyup satışa çıkartmış. Bu ortamda, her üretici geçimini sağlamak ve toprağını kaybetmemek için çabalarken dörtte üçünden fazlası kentli hale gelmiş toplumun ihtiyaçlarını umursayamaz, onun yerine "ne para getirir" diye düşünüp, belki de emekçi halkın ihtiyaçları açısından hiçbir önemi olmayan moda "sağlıklı" ürünlere yönelir. Nitekim Türkiye bir türlü kendi ihtiyacı olan buğday üretimini sağlayamıyor ve buğday ithal etmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü çoğunluğu küçük ölçekli olan üretimi, düşük maliyet için büyük ölçek isteyen buğdaydan kaçıyor.

Dünya gıda fiyatları, 2008 krizinden bu yana çok istikrarsız bir hal aldı ve olanağı olan her ülke gıda tedarikini güvence altına almak için adımlar atıyor. AKP iktidarı bu açıdan geç kaldı bile denebilir ve onun en önemli özelliklerinden biri olan, adeta yeni bir feodaliteyi andıran ahbap çavuş ilişkileri atacağı adımların toplumsal faydasını daima zayıflatacaktır. Halkın talebi ise açık olmalı: Tüm gıda üretim ve dağıtımı devletleştirilmeli, sağlıklı gıdaya sahip olmak bir ayrıcalık değil, vatandaşlık hakkı olmalıdır.