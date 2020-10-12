'Gıda haberlerini yasaklamak yerine sağlıklı üretim politikaları geliştirilmeli'

“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısı, gıdaya yönelik haberlerin kısıtlanmasını öngörüyor.

Söz konusu yasa tasarısı, 24 Haziran tarihinde meclis gündemine girmişti.

Tasarının 28., 29. ve 30. maddelerinde, “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar” yanıltıcı yayın olarak tanımlanmakta ve 20-50 bin TL para cezası verilmesi öngörülmekte.

Buğday Derneği İletişim Koordinatörü Turgay Özçelik, konuya ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulundu.

Özçelik'in değerlendirmesi şöyle:

"Özellikle gıda alanında bir bilgi kirliliği yaşandığı doğru; dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte uzman ya da değil, pek çok kişi ya da kurum gıda alanıyla ilgili bilgi paylaşımı yapıyor. Bunların bir kısmı ne yazık ki yanlış ve yanıltıcı bilgiler. Bu bilgi kirliliğinin nedeni, konuyla ilgili herhangi bir yasak, ceza olmaması değil, kamu kurumlarının gıdayla ilgili bilgi paylaşımının yetersiz, gıda politikalarının ise günü kurtarmaya yönelik olması.

Kamu kurumlarının görevi vatandaşların sağlıklı gıda hakkını tesis etmek ve bununla ilgili bilgilendirme yapmak, yasaklayıcı değil, önleyici, koruyucu politikalar geliştirmektir. Aksi durumda, getirilen yasaklar, yanlış sonuçlar doğurabilir ve haksızlıklara neden olabilir. Yayın ve bilgilenme hakkına da engel teşkil edebilir.

Bu nedenle “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısının 28, 29 ve 30 maddeleri geri çekilmeli. Gıdayla ilgili haberleri yasaklamak yerine, tarım zehirlerini, kimyasalları yasaklamalı ve zehirsiz, sağlıklı gıda üretimi için politikalar geliştirilmeli."