Gezi'de yaralanan Aydoğan'ın davasında zaman aşımına 6 ay kaldı

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, dosyasının zamanaşımıyla kapatılmasına 6 ay kaldığını belirterek “Savcılık, bölge idare mahkemesinin kararını hiçe sayarak dosyamı faili meçhul suçlar bürosunda tutmaya devam ediyor. Zamanaşımı süresini doldurmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Aydın Aydoğan, dosyasının yaklaşık 1 yıldır bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Faili Meçhul Büroya dilekçe vererek dosyasının faili meçhulden çıkarılmasını talep etti. Çağlayan Adliyesi'nde uğradığı saldırıda yaşamını yitiren savcı M. Selim Kiraz’ın başlattığı sürecin yarım kaldığına dikkat çeken Aydoğan, 2017’de ulusal kriminal dairesinden gelen CD, vs. kitapçığın dosya ve adli emanette olmadığına işaret etti. Aydoğan, “CD ve kitapçığın akıbetini ve bulunmasını, dosyamın tekrar memur suçlar bürosuna gönderilmesini ve soruşturmada adı geçen kolluk güçleri hakkında ivedilikle soruşturmanın genişletilerek sürdürülmesini talep ediyorum” dedi.

'Kendi dosyama bakamıyorum'

Aydoğan, “Beni vuran şüphelileri görenlerin ifadeleri alınmıyor. Dosyamın zamanaşımına gitmesine çok az kaldı. Neredeyse 8 yıldır ben bu süreçle baş etmeye çalışıyorum. Dosyamda gizlilik kararı var. Kendi dosyama bakamıyorum. Bu kararın kalkmasını istiyorum” diye konuştu. Aydoğan, 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracağını kaydetti.

'Herkesin içindeki taze bir umuttur Gezi'

Aydoğan soL'a yaptığı açıklamada da "Gezi sürecinden hemen sonra şikayetimizde görev listelerinden tespit edilen 16 polis hakkında da aynı süreci işlettiler. 16 polisi ifadeye çağıran da M. Selim Kiraz'dı, ömrü yetmedi. Daha sonra ifadeleri yeni savcıya verdiklerinde hepsi aynı basmakalıp ifadelerle olayı kapatmaya ve karartmaya çalıştılar ama bizler pes etmedik ve etmeyeceğiz. Gezi mücadelesi hiçbir zamana sığmaz, zaman aşımı Gezi'de sökmez. Değil 8 yıl 800 yıl geçse de herkesin içindeki taze bir umuttur Gezi. Dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Umutlu musunuz derseniz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik" dedi.