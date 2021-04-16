Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya'nın davası zaman aşımına götürülmek isteniyor

Gezi Direnişi'nde polis tarafından atılan gaz kapsülüyle gözünü kaybeden yurttaşlardan biri olan Erdal Sarıkaya'nın adalet arayışı sürüyor.

Gezi Direnişi sırasındaki saldırılarda kalıcı hasara uğrayan ve gözünü kaybeden çok sayıda yurttaş şikayetçi olmuştu. Bunların birçoğunun şikayetinde kendilerini vuran polisler tespit edilemedi. Öte yandan Erdal Sarıkaya'nın davası bu sebeple farklılık taşıyor. Çağlayan adliyesinde öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz tarafından Sarıkaya'nın vurulma anı ve vuran kişiler 2015 yılı başında tespit edilmişti. 5 polisin kask numaraları, o gün gösterilerden sorumlu emniyet müdür yardımcısı da belli.

Ancak Sarıkaya'nın avukatı Umut Alikaşifoğlu'nun verdiği bilgiye, sözkonusu dönemde yurttaşları vuran 16 polis hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararlar verildi. Sarıkaya'nın dosyası da vurun ekip ve amiri belli olmasına rağmen bunlardan biri.

Sarıkaya'nın itirazları ve mücadelesi sayesinde dosya birden çok kez "faili meçhul" soruşturmadan kurtulmuştu. Sarıkaya'nın dosyası şu anda "memur suçları"nda. Öte yandan Sarıkaya'nın dosyasındaki 5 polis bir türlü yargı karşısına çıkarılabilmiş değil.

Emniyet 'hangi kaskı kim kullandı bilmiyoruz' diyor

Emniyet Müdürlüğü'nden o dönem vurulma anının olduğu yerin görüntüleri, orada bulunan polisler ve ekip amirlerinin kimlikleri de Sarıkaya'nın dosyasında belirlenmesi istenenlerden. Sarıkaya'nın avukatı Alikaşifoğlu ise "Dosyalara baktığımızda sözkonusu gün kim nerede görevli, kask numaraları ne, hangi kaskı hangi polis memuru kullanıyor bilinmiyor. Emniyet müdürlüklerinden, valiliklerden gelen yazılarda bu durum sabit" diyor.

Alikaşifoğlu polis müdahalesinin sayfalarca hazırlanan yazılarda uzun uzun "Gezi'nin kötülenmesiyle" meşrulaştırmaya, emniyetin sorumluluğunun ortada kaldırılmaya çalışıldığının bilgisini de veriyor. Ayrıca yazılarla, istenilen bölgenin vurulma görüntüleri yerine başka bölgelerin görüntüleri gönderiliyor.

2017'den beri başka ham görüntüler incelenerek mevcut verilerin görmezden gelindiğini belirten Alikaşifoğlu sonuçta "tespit edilemedi" dönüşünün alındığını söylüyor. Alikaşifoğlu, zaman aşımı süresi olan 8 yılın kısa bir süre sonra dolacağını hatırlatarak, Sarıkaya'nın dosyasının diğerlerine örnek olmasını istediklerini her türlü talebi dillendireceklerini belirtiyor. Kolluk güçlerinin uyguladığı orantısız gücü de hatırlatan Alikaşifoğlu, "İktidar her gün Gezi'yi kriminalize etmeye çalışıyor" diyor.

'Şu ana kadar hep Gezi yargılandı'

Erdal Sarıkaya da sanıkların yargılanmasını istediğini dile getirerek, hesap verilmesi gerektiğini söylüyor. Şu ana kadar hep Gezi'nin yargılandığını belirten Sarıkaya, "Sıra diktatörlerin, sorumluların yargılanmasında" diyor.

Davanın zaman aşımına götürülmek istendiğini söyleyen Sarıkaya, kendisini vuran polislerin tespiti için bilirkişiye gönderilen görüntülerin olay yeri ile ilgisinin olmadığını belirterek şunları dile getiriyor:

"Vurulduğum yer Gezi Parkı. Ancak son raporda Galatasaray Lisesi’nin önündeki ve Beşiktaş Meydanındaki insanlar resmedilmiş. Düzenlenen raporlarla bizimle adeta dalga geçiyorlar. Dava zaman aşımına götürülmek isteniyor. Yargı her zaman olduğu gibi iktidardan emir alarak hareket ediyor. Dosyayı kapatmaya çalışmalarının tek gerekçesi var, Erdoğan. Amaçları bizleri emniyet ile adliye arasında sıkıştırarak Erdoğan'ı korumak. Çünkü onlar da biliyorlar diktatör yanarsa hepsi yanar.

Şu ana kadar hep Gezi yargılandı. Alanlarda bizi tankıyla, tomasıyla, polisiyle, sivil militanlarıyla yıkmak isteyenler, adliye koridorlarında da aynı şeyi yapmak istiyor. Ama sıra diktatörlerin hesap vermesinde, sorumluların yargılanmasında. Bu ülkede diktatörlüğün hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz. Onun için son ana kadar mücadeleye devam edeceğim."