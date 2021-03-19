'Gezi Parkı’nın mülkiyeti,Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi' iddiası

Tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı, iddiaya göre geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre, devir işlemi ise Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor.

Vakıflar Kanunu 30. maddede "Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.

Herhangi bir taşınmaz üzerinde vakıflara ait bir mal varsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü, buna dayanarak geri tescil talep edebiliyor. Bu hak, belediyeye, özel idareye veya Hazine’ye geçmiş tüm taşınmazlar için geçerli. Habere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde, Gezi Parkı için Osmanlı dönemine ait tapu kayıtlarına dayanan belgeler var.

'Hukuken tartışmalı bir süreç doğar'

Konuyla ilgili Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'a görüş veren TMMOB Mimarlar Odası’nin önceki dönem genel başkanı Eyüp Muhcu da böyle bir kararın hukuki tartışmaları sebep olacağını söyledi:

“Gezi Parkı arazisinin mülkiyeti normalde İBB’nin tasarrufundadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi durumunda siyasi iktidarın bir takım tasarruflar düşündüğü varsayılabilir. Hukuken tartışmalı bir süreç doğar. İBB bu hizmeti yapacak donanıma, kadroya ve birikikime sahipken bu arazinin devredilmesinin hukuken ve mantıken izahı mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum hayata geçtiği takdirde; Gezi parkı konusunda bir takım kaygı verici amaçlar güden bir siyasi bir anlayışla karşı karşıya kalacağız demektir.”

'Henüz bize ulaşan bir tebliğ yok'

Konuya ilişkin ulaştığımız belediye kaynakları kendilerine henüz bir tebliğin ulaşmadığını aktardı.

Belediye yetkilisi konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını söyledi.