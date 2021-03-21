Gezi Parkı için dava açacaklarını duyuran İmamoğlu: Padişahların bile kemikleri sızlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin geri alınması için dava açacaklarını duyurdu.

İmamoğlu parkın mülkiyetinin İBB'den alınarak devredildiği vakfın da aktif olarak mevcut olmadığını kaydetti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına katılan İmamoğlu "Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda yok. Gezi Parkı'nın mülkiyetini geri almak için İBB olarak davamızı açıyoruz" dedi.

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir anlamda Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası'nın, kışla yapılmadan 310 yıl önce ölen II. Bayezid'in vakıf eseri olduğunu iddia ederek parkı İBB'den aldı'' diyen İmamoğlu "Padişahların bile kemikleri sızlıyor" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı "Taksim Projemizi engellemek için Gezi Parkı'nı almaya çalışıyorlar. Ancak bu proje İstanbulluların yüzbinlerce oyuyla seçildi. Hiçbir tekil akıl bunun karşısında duramaz. Biz buna güveniyoruz" diye konuştu.