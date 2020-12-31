'Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı' açıklaması

Ticaret Bakanlığı’nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başkan Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yaptıkları görüşmede fiyatlardaki yükselişin nedenlerini sorduğunu belirterek, “Biz, yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlattık. Ayrıca ‘organik yumurta’ diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk, köy yumurtası olmadığını söyledik” ifadesini kullandı.