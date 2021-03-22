Gericilerde sözleşme coşkusu: 'Peki ya zina!'

Milli Gazete, bugün sosyal medya hesabından 'İstanbul Sözleşmesi feshedildi, peki ya zina!' başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşım aynı gazetede yayımlanan bir köşe yazısını duyuran haberle ilgiliydi. Köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin ardından sözleşmeyle uyumlu şekilde yapılmış yasaların da iptal edilmesi gerektiği savunuluyordu. Sözleşme iptaliyle coşmuş olan köşe yazarı bu isteğini şu sözlerle ifade ediyordu:

"İstanbul Sözleşmesi’nin feshi çok ehemmiyetli. Devamında, Cedav, Lanzarotte, Çocuk Hakları Sözleşmeleri ve bunlara bağlı olarak çıkarılan onlarca kanun... Bunlar yürürlükte durdukça tatbikattaki ifsat maalesef devam ediyor. Ayrıca 20 yıldır Avrupa Birliği’nin dayattığı uyum kanunları ve düzenlemelerinin de yeniden gözden geçirilmesi şart."

Yazarın coşkusu ve sınır tanımazlığı gazetenin duyuru haberinin başlığına ve sosyal medya paylaşımına da büyük harflerle yazılmış olan "Peki ya zina!" ibaresiyle yansımıştı.

Daha sonra paylaşımı silen gazete, paylaşımda yer alan haberin başlığını, "İstanbul Sözleşmesi feshedildi... Zina düzenlemesi de yapılacak mı?" şeklinde yeniden düzenledi.