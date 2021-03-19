Gericiler ve pedofili savunucuları göstermelik soruşturmalarla aklanıp göreve döndü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Ali Edizer geçtiğimiz yıl medeni kanunu hedef alan ve erkeklerin "ikinci eş almasını" savunan ifadeler kullanmış, görevden alınmıştı. Bu isim şimdi sessiz sedasız bir şekilde Güdül Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Menzil tarikatı üyesi Edizer "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..." sözlerinin ardından tepki toplamıştı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda medeni kanun ile "mücadele ettiğini" söyleyen Edizer, "Oğlum niye aldatıyorsunuz? Allahutaala size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını sevdiniz, onu da alın" sözleri üzerine 5 Ekim 2020'de görevden alınmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Ancak Edizer'in 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı. Soruşturmanın nasıl sonuçlandığı ve atamanın nasıl yapıldığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda ve Güdül Devlet Hastanesi'nde bir muhatap bulamadık. Kendisiyle görüşme talebimizse "bugün hastanede olmadığı" için olumsuz sonuçlandı.

Yıldız'ın pedofili profesörü: Terör örgütleri beni hedef alıyor

Bir başka benzer örnekse Elazığ'da 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremi pedofilinin yasaklanmasına bağlayan Bedri Gencer...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) görev yapan Gencer, depremin ardından Çin'deki salgın ve Avustralya'daki yangınlara da gönderme yaparak o ülkelerin "Gayrettullahlara dokunduklarını" ve "gazap geldiğini" iddia ederek "Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti.

Bedri Gencer üniversite öğrencilerinin ve kamuoyunun büyük tepkisini toplamıştı, üniversite yönetimiyse önce kendisinin "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan" ifadeleri hakkında inceleme başlatmış, öğrencilerin eylemlerinin ardından Gencer'in yürüttüğü lisans derslerini elinden almıştı.

Ancak geçtiğimiz gün açıklama yapan Gencer "yargı ve üniversite" tarafından aklandığını duyurmuş ve pedofiliyi savunan sözlerine tepki gösteren YTÜ öğrencilerinin "terör örgütü üyesi" olduğunu iddia etmişti.

Gencer hakkındaki soruşturmaya dair YTÜ'den bir cevap gelmedi. Soruşturmaya ilişkin soru soran bir öğrenciyeyse ilgili Bölüm Başkanlığı "Eğer davalık bir konu varsa avukatınız görüşsün" cevabını vermişti.

Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğunu söylemişti.

Daha önce de "İslami bisiklet"in tartışıldığı bir panele katılmış olan Gencer, burada "İnsanın asli yapısını değiştiren teknoloji ve onun ürünleri İslami olamaz" diyerek naylon halıların İslami olmadığını duyurmuştu.

'Deve sidiği' övücüsü Sifil tekrar görev başında

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan ve "bilimsel çalışmalarından" ziyade "deve sidiği"nin içilmesini özendiren çalışmalarıyla, “Erkeğin farklı illerde eşi olabilir” sözleriyle gündeme gelen Ebubekir Sifil, gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman hakkında öldüklerinde cenazelerinin camiye sokulmaması, cenaze namazlarının da kılınmaması isteğinde bulunmuştu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı ve Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile Tele 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman'ı hedef alan paylaşımı üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulan Sifil hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.

Sifil takipsizlik kararıyla birlikte Yalova Üniversitesi'nde görevine devam ediyor. Sifil, "deve sidiği" içmenin sağlıklı olduğunu savunurken kendisine ikram edilen deve idrarını içmeyi reddetmişti.