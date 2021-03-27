Gericiler 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını 8 'kurban' keserek kutladı

Sivas'ta faaliyet gösteren Nizam Derneği adlı gerici grup, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kutladı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nizam Derneği olarak İstanbul Sözleşmesinin feshi için 8 adet şükür kurbanı kestik" denildi.

Derneğin başkanı Kasım Kılıç, kurban kesimi öncesi bir açıklama yaparak "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplandık" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının tüm Anadolu'da sevinçle karşılandığını iddia eden Kılıç, "Bu sebeple şükrümüzün bir nişanesi olarak 8 adet kurban kesmekteyiz" diye konuştu.