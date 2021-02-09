Gericiler hedef aldı, Ankara Üniversitesi 'Dünya Yunanca Günü' etkinliğini iptal etti

Ankara Üniversitesi, 'Dünya Yunanca Günü' etkinliğini 'amacını aşan bir algıya sebep olduğu' iddiasıyla yasakladı.

Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenecek olan "Dünya Yunanca Günü" etkinliği iptal edildi.

Gerici gruplar tarafından hedef alınan etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fakülte yönetimi, etkinliğin iptaline gerekçe olarak "amacını aşan bir algıya sebep olmasını" gösterdi.

Sosyal medyada gericiler tarafından hedef alınan etkinliğin iptalinin ardından öğrenciler tepki gösterdi.

 

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