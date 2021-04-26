Gerici Sifil: İngiltere'de profesör 'Çocukların başları kapalı olmalı, beyin belli bir sıcaklığa ulaşınca ideal çalışır' dedi

'Deve sidiği şifadır' fetvasıyla hafızalarda bulunan gerici Ebubekir Sifil Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Fatih' projesinin hazırlık aşamasında Avrupa ülkelerine heyet gönderdiğini, İngiltere'ye gittiklerini ismini hatırlamadığı bir İngiliz profesörün verimli eğitim için kendilerine "başları kapalı olacak.' Kızların da erkeklerin de... 'Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır" dediğini anlattı.

Bunu kendisine söz konusu heyetlerden birinde yer alan görevlinin aktardığını belirten Sifil, bu kişinin kendisine söylediklerini şöyle aktardı:

"İngiltere'ye gittik. Eğitim işleriyle kim ilgilenir, araştırdık. Çok kıdemli, yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Gittik. 'Size ideal eğitim ortamını anlatayım ister misiniz?' dedi. Tabii efendim dedik. Dedi ki 'Bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği neticeyi size söyleyeceğim; İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde, salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük mekanlarda olmalıdır. Hoca ile talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Mümkünse hoca da talebe de yerde oturacak. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Sonra, başları kapalı olacak.' Kızların da erkeklerin de... 'Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır' dedi."