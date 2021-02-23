Gerici Özlem Zengin hakkındaki cinsiyetçi paylaşıma tutuklama

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan’da bulunan adresinde gözaltına alınan Mert Yaşar sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Basın savcılığı tarafından ifadesi alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Mert Yaşar hakkında tutuklama kararı verildi.

Ne olmuştu?

AKP'li Özlem Zengin "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, çıplak aramaya maruz kalıp açıklayamayan kadınları suçlamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle de "kadın düşmanı" eleştirilerine konu olan Zengin, son sözleri sonrası büyük tepki çekmişti.

Mert Yaşar, olayın ardından Zengin hakkında cinsiyetçi bir paylaşımda bulunurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan paylaşımı alıntılıyarak "Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" demişti.