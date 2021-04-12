Gerici basının hedefinde cenazeye katılan Kaftancıoğlu var

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan’ın camide yapılan cenaze töreninde, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ön sırada yerini almıştı. Yandaş medya, hazırlanan haberlerle Kaftancıoğlu’nu hedef gösterdi.

A Haber kanalı cenaze görüntülerini verdiği haberde, Kaftancıoğlu’nun hareketleri ‘kırmızı ok’la işaret edildi ve “Canan Kaftancıoğlu dini değerleri hiçe saydı”, “Namaza niyet etmedi”, “Erkeklerin yanında saf tuttu”, “Kaftancıoğlu’yla birlikte ön safta bir başka kadının saf tutması dikkatlerden kaçmadı” gibi ifadeler kullanıldı.