Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine CHP Merkezi'nden ilk tepki

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu hakkındaki kararının tıpkı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi AYM'den döneceği ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır" dedi.