Gergerlioğlu’ndan Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, Gezer’in “Görevi İhmal, Görevi Kötüye Kullanma, Yargılamayı Etkileme, İftira, Hakaret” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Suç duyurusu metninde Alınak, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in 18 Aralık tarihinde Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra sarf ettiği “Kalleş, kan dökücü” söylemleriyle kanunda yazılı hakaret suçunu işlediğini belirtti.

Ayrıca Gezer’in konuşmasında Gergerlioğlu’nu “Örgüt mensubu” olduğunu belirttiğini anımsatan Alınak, “Görev ve yetkisi kanunla sınırlı olmasına rağmen yetki ve görev sınırlarını aşarak Anayasa’nın 38. Maddesindeki masumiyet karinesini hiçe sayarak, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan müvekkilime iftirada bulunmuştur. Bu beyan ile hem ‘Çıplak Arama’ iddiası yönünden hem de Müvekkil hakkında devam eden yargılamalar yönünden de yargıya müdahale etme suçunu işlemiştir” dedi.

Alınak, suç duyurusu metninde Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Çıplak Arama” iddialarına ilişkin olarak; idari soruşturma başlatmadığını, mağdur olduğu iddia olunan şahısların beyanlarına başvurmadığını, iddiaya konu haber kaynaklarının hangi delile dayandığını irdelemediğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulda 9 Aralık 2020’tarihinde yaptığı konuşmada Gergerlioğlu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde Üniversite öğrencisi 30 kişinin gözaltına alındığını, üst araması esnasında kanuna aykırı davranılarak, öğrencilere çıplak arama yapıldığını belirtmişti. Bu konuşma üzerine toplumda ciddi bir refleks oluşmuş ve duyarlı tüm kesimler konuya ilişkin farklı mecralarda tepkilerini dile getirdi. Uşak Valiliği ve emniyet mensupları, bunun üzerine Gergerlioğlu aleyhine “iftira” attığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Uşak Adliyesi önünde yapmış olduğu açıklamada “Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik” dedi.