Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye: Önce soyadımı öğrenin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'i terk etmeyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hedef almıştı.

Bahçeli'nin "Milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Yer yatağı derhal kaldırılmalı" dediği Gergerlioğlu, paylaşımında soyadını da yanlış yazan Bahçeli'ye Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, "Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın! Gergeroğlu değil Gergerlioğlu! İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz" diye yazdı.