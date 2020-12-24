Gergerlioğlu: Yarın mağdur olursa Soylu'nun hakkını da sorarım

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ’cü bir teröristtir bunu herkes biliyor” sözlerine yanıt verdi.

Twitter üzerinden yayımladığı video ile Soylu'ya yanıt veren Gergerlioğlu "Ben sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım" dedi.

"Bana iftira atarak bana FETÖ'cü terörist demiş. Aslında onun seviyesine inmek istemem” diyen Gergerlioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutarım ve buradan beyan edeyim; neden bana saldırıyorlar? 'Kral çıplak' dediğim için, 'çıplak arama var' dediğim için, kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendim söylerim. Ben bir insan hakları savunucusuyum, mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım yıllardır. Ben sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. İnsan hakları savunucularını anlamayanlar yalanlar, hakaretler ve iftiralarla saldırabilir ama biz biliyoruz ki kamuoyu arkamızdadır.”

Gergerlioğlu TBMM’de yaptığı konuşmada emniyette ve cezaevlerinde çıplak aramayı gündeme getirmişti. Soylu bugünkü açıklamasında çıplak aramanın “iftira” olduğunu ileri sürerek şunları söylemişti:

“Avrupa’dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan, Amerika'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ’cü bir teröristtir bunu herkes biliyor. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin.”