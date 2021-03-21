Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı!

Meclis’te “Adalet Nöbeti”nde olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde uyuduğu odadan lavaboya gittiği sırada Meclis’e gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, üzerinde eşofmanları olan Gergerlioğlu, lavabodan zorla çıkarılarak götürüldü.

Yüzlerce polisin geldiği Meclis’ten zorla çıkarılarak gözaltına alınan Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasının nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.