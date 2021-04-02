Gergerlioğlu evinden gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı.

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Babamı tutuklamaya geldiler. Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar” dedi.

Gergerlioğlu'nun evinden gözaltına alındığı anlar şöyle görüntülendi:

Gergerlioğlu hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle verilen hapis cezası nedeniyle teslim olması için 10 günlük süre bugün dolmuştu. Gergerlioğlu teslim olmayacağını söylemiş ve evinde beklediğini bildirmişti.

Gözaltına alınan Gergerlioğlu, Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Gergerlioğlu'nun tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine götürülmesi bekleniyor.