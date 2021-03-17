Gergerlioğlu: AYM kararına kadar burdan ayrılmayacağım

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis’te başlatılan oturma eylemi devam ediyor.

Kararın okunmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda başlayan eylem, akşam saatlerinde HDP grubunun bulunduğu katta yer alan Grup Salonu’na taşındı. Gergerlioğlu ile birlikte HDP milletvekilleri eylemi sürdürüyor.

Açıklama yapan Gergerlioğlu, "Polis beni gelip alıp götürebilir de. Artık vekil değilim. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar burdan, partimin grup toplantı salonundan ayrılmayacağım. Milletin iradesi gasp edilmiş durumda. Ben burada demokrasi nöbeti tutacağım. Benden adeta intikam alındı. İktidarı rahatsız ettim" dedi.