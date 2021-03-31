Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2-3 gün içinde cezaevine girebileceğini belirterek "Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur" açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Gergerlioğlu, "Benim Meclis’ten alınmam için 158 polis görevlendirildiğini öğrendim. Vekillerimizin kolları sıkılmak suretiyle görüntü alınması engellenmek istendi" diye konuştu

Gergerlioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Beni üstümde pijama, altımda terlikle götürerek güya beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Tüm kamuoyu kimin itibarsızlaştığını gördü. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur. Ben adaletin tecelli etmesi noktasında umutsuz değilim. Yeter ki AYM geç olmadan karar verebilsin."